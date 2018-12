ROMA – Incidente mortale a Tivoli dove un uomo è deceduto dopo che l’Ape che stava conducendo si è scontrata frontalmente con un’auto. Il sinistro è avvenuto sulla Strada Provinciale di Quintiliolo. A perdere la vita Peppino Montillo, 79enne nato in provincia di Catanzaro e residente nel vicino Comune di Guidonia Montecelio.

L’incidente stradale ha visto coinvolto l’Ape Car condotta dall’uomo classe 1939 nato a Sant’Eufemia ed una donna di 43 anni alla guida di una Citroen C2. All’altezza del chilometro 4+500 della SP 45A lo scontro frontale. Violento l’impatto che non ha lasciato scampo a Peppino Montillo. Intervenuti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sotto choc la donna alla guida dell’auto, trasferita per accertamenti all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Da accertare la dinamica sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Tivoli. Sul posto anche i carabinieri. La salma del 79enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.