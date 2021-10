Tiziana Bruschi, morta dopo 40 giorni di agonia: era stata travolta da un pancale

Tiziana Bruschi, una donna di 58 anni che il 2 settembre fu travolta da un pancale nel magazzino dell’azienda dove lavorava, è morta oggi in ospedale a Careggi (Firenze). Morta dopo settimane di ricovero per i traumi e le lesioni subiti nell’incidente sul lavoro che avvenne in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Scandicci. Secondo quanto emerge il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.

L’incidente e la morte di Tiziana Bruschi

Per una ricostruzione, la vittima, Tiziana Bruschi, fu travolta da un pancale carico di merce. Tra le ipotesi c’è che un operaio in manovra col muletto urtò una pila di pancali e uno di questi la colpì. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Firenze Francesco Sottosanti. Dopo aver ricevuto notizia del decesso in ospedale della lavoratrice ha disposto l’autopsia. L’esame a Medicina legale è stato eseguito nella giornata di ieri, martedì.