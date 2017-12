LUCCA – Pietro Baldassari, di Tofori in provincia di Lucca, ha ricevuto una bolletta record dall’Enel. La cifra esatta recapitata all’uomo è di ben 1,2 milioni di euro. L’uomo, 75 anni, ha pensato di aver sbagliato a leggere la bolletta, ma successivamente si è reso conto di aver visto bene e che la cifra era proprio quella. Naturalmente si tratta di un errore riconosciuto dalla società.

Il conguaglio Enel recapitato a Pietro Baldassari prenderebbe in considerazione il triennio che va dal 2014 al 2017. Tale cifra sarebbe però stata impossibile da raggiungere da parte dell’uomo, considerando quello che avrebbe dovuto fare quotidianamente per arrivare a raggiungere la cifra di un milione di euro. Sul sito luccaindiretta.it vengono rilasciati alcuni esempi su quella cifra, pari a 40 crociere fatte su navi come quelle della Costa Concordia, oppure 4 mila monoposto di formula 1.

Con grande probabilità, un consumo così elevato da portare al ricevimento di tale bolletta, non sarebbe neanche potuto essere sostenuto dal contatore che il signor Pietro Baldassari ha in casa.

Pare, però, che non sia la prima volta che l’uomo ha problemi con l’Enel. Le cifre non sono alte come nell’ultima bolletta arrivata al signor Baldassari, ma alcuni mesi prima l’uomo aveva ricevuto una lettera di conguaglio di 1.330 euro, la quale alla fine si è rivelata inesatta, come per stessa ammissione dell’Enel. Successivamente all’uomo è arrivata una bolletta di 2.000 euro, anch’essa ritenuta sbagliata, fino ad arrivare alla cifra a sei zeri. Attualmente il pagamento è stato sospeso per 15 giorni, entro i quali l’ente dovrà effettuare un calcolo corretto sulla cifra da pagare e comunicare poi la cosa al cittadino.