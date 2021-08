Tonno in scatola, il migliore è il sardo As Do Mar: la classifica di Altroconsumo

Il migliore tonno in scatola? E’ quello di As Do Mar: l’azienda che ha sede ad Olbia si è guadagnata sia il primo che il secondo posto nella classifica di Altroconsumo, piazzandosi davanti a marchi ben più blasonati come Rio Mare e Nostromo.

Per gli italiani il tonno in scatola è un must della cucina estiva. Pratico, gustoso e saporito, ne consumiamo una media di 2,67 kg l’anno a testa e l’offerta è piuttosto ampia.

Altroconsumo ha testato 24 tipi di tonno in scatola analizzando sostanzialmente tre aspetti: la completezza delle informazioni sull’etichetta, le caratteristiche organolettiche (sapore, odore, aspetto, consistenza), la sicurezza (freschezza della materia prima, contaminazione da metalli, presenza di istamina).

Tonno in scatola: la classifica di Altroconsumo

Nel complesso la qualità riscontrata da Altroconsumo è di livello medio-alto. Sono, infatti, 5 le scatolette con una valutazione pari o superiore a 70/100, la soglia dell’ottima qualità. Altre 12 si sono comunque aggiudicate un voto tra 60 e 69, sinonimo di buona qualità.

Ecco la classifica dei tonni di ottima qualità:

Tonno a trancio intero di As do Mar 78/100 Tonno all’olio di oliva As do Mar 75/100 Selex, il marchio della catena Iper Pan 73/100 Callipo 71/100 Fratelli Carli 70/100

Tonno in scatola, il resto della classifica

Tra i brand di buona qualità, invece, ossia sotto la soglia dei 70/100 troviamo marchi di riferimento sul mercato come Rio Mare, Consorcio, Nostromo e Angelo Parodi e le private label Conad e Coop.