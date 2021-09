Una volante si è schiantata contro un cartellone durante un inseguimento a Tor Cervara, Roma, nella notte tra lunedì e martedì 21 settembre. Due i poliziotti che sono rimasti feriti.

La prima ricostruzione

Tutto è nato quando, in zona Tor Cervara, un’auto con a bordo sei persone, nomadi secondo la Questura scrive Roma Today, è fuggita all’alt della polizia. Durante l’inseguimento una volante della polizia è uscita di strada, finendo la propria corsa fuori contro un cartellone stradale.

Due agenti feriti

Due agenti sono rimasti feriti e giudicati guaribili in 20 giorni. I fuggitivi hanno abbandonato l’auto durante la fuga e si sono dileguati a piedi.

L’auto abbandonata in strada è stata sequestrata e sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di zona, che passeranno al vaglio per capire se li abbiano immortalati durante la fuga.

Racconta Roma Today:

“Dopo una serie di manovre pericolose, i fuggitivi hanno seminato la volante della polizia che, per star alle loro costole, è uscita di strada. Fortunatamente i due poliziotti, che hanno diramato l’allarme alle altre pattuglie, sono rimasti feriti solo lievemente.

I sei a bordo dell’auto, nel frattempo, si sono diretti verso via di Rocca Cencia, braccati da altre volanti. All’altezza di via dei Popoli, il gruppo ha abbandonato la vettura in fuga – ormai segnalata alle forze dell’ordine – per continuare la fuga a piedi. Sulle loro tracce, ora, c’è la polizia di Stato. Le indagini proseguono”.