Tor Vergata (Roma), fuga di gas in via di Carcaricola: evacuate due palazzine (foto Ansa)

Due palazzine sono state evacuate a Tor Vergata, Roma, per una fuga di gas in via di Carcaricola. Secondo le prime ricostruzioni sembra che poco dopo le 5 del mattino siano esplosi una decina di contatori posizionati sul piano stradale. Al momento non risultano feriti.

Le prime notizie

Gli agenti hanno chiuso la strada per agevolare l’intervento dei Vigili del Fuoco e per garantire la sicurezza delle persone. Al momento sono state evacuate 10 famiglie residenti in due palazzine, in attesa che vengano completati gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e di personale di Italgas. La strada al momento è chiusa nel tratto compreso tra Via Alenda e Via Francesco Gonin.