ROMA – Incidente mortale a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove ha perso la vita Giancarlo Merli, operaio di 46 anni e papà di due adolescenti.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto, sulla provinciale 7, quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 20enne. L’impatto tra i mezzi è stato violento facendo volare il motociclista prima contro il parabrezza della macchina e poi a terra. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto ma il 46enne è deceduto durante il trasporto all’ospedale Mazzini. Nell’incidente è rimasto lievemente ferito anche il conducente della Panda. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia stradale di Teramo.

Il 46enne, appena qualche ora prima, aveva ritirato la liquidazione dall’impresa edile in cui aveva lavorato fino ad un mese fa. Un tragico destino quello della famiglia Merli, visto che il fratello diversi anni fa era morto in seguito ad un incidente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. (fonte EKUONEWS)