ROMA – L’ennesima tragedia sulle strade si registra nel nord-Italia: due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo schianto, un frontale tra due auto, è avvenuto sabato sera, 25 agosto, sulla ex strada statale 235, intorno alle ore 22. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Chiari, una delle due vetture, un’Alfa Romeo 147 guidata da un uomo di 40 anni, avrebbe invaso per cause da accertare la corsia opposta, schiantandosi contro l’auto che procedeva nella direzione opposta, una Lexus.

Le vittime sono Daniele Sangalli, residente a Capriano del Colle e originario di Bergamo e alla guida dell’Alfa 147, e Anna Decca, 56enne residente a Orzivecchi ma originaria di Barbariga, passeggera della Lexus. Quest’ultima era in auto assieme al marito, un 55enne che si trovava alla guida al momento dello schianto, e al figlio di 28 anni, seduto sul sedile posteriore: i due sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

A ricostruire la dinamica dell’incidente è stata la polizia stradale di Brescia che adesso indaga sulle cause che hanno portato al terribile impatto mortale. Non si esclude che a favorirlo possano essere state anche le difficile condizioni atmosferiche al momento dello schianto: sulla provincia di Brescia cadeva difatti una forte pioggia, che assieme al buio potrebbero aver ostacolato la visuale al conducente dell’Alfa.