TORINO – Un uomo di 77 anni è morto, questa sera, martedì 18 settembre, a Torino, investito da un pirata della strada che è poi fuggito. L’uomo è stato trascinato per oltre 15 metri. La vittima stava attraversando corso Potenza per raggiungere un autobus fermo dall’altra parte della strada, ed è stata travolta da un’auto e trascinata per oltre 15 metri.

Le caratteristiche dell’incidente fanno pensare che l’auto stesse percorrendo il corso a velocità molto elevata: il conducente potrebbe non essersi accorto del pedone che stava attraversando. L’ha colpito, ma non si è fermato. Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale stanno raccogliendo indizi per risalire al pirata della strada.