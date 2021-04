Torino, 90enne trovato morto in casa: ipotesi omicidio, colpito con un coltello da cucina (Foto archivio Ansa)

Il corpo senza vita di un uomo di 90 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Tripoli, a Torino, nel quartiere di Santa Rita. Probabilmente si è trattato di un omicidio.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull’accaduto, l’anziano sarebbe stato colpito con un coltello da cucina. La casa non sembra essere a soqquadro e nell’abitazione non c’erano altre persone.

Torino, le urla dall’appartamento

I carabinieri sono intervenuti in seguito ad alcune chiamate al 112, che segnalavano le urla provenienti dall’abitazione dell’uomo, che non era sposato e abitava da solo, al quinto piano dello stabile di via Tripoli.

I primi accertamenti dei militari, insieme al medico legale incaricato dalla procura, sembrano confermare che l’anziano sia stato accoltellato. Sul posto anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Francesco Rizzo.