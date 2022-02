Torino, affollati e senza mascherina all’interno: chiusi 4 locali in centro per violazione delle norme anti Covid

C’è chi ancora porta la mascherina all’aperto e chi invece corre in avanti abusando dell’allentamento delle restrizioni anti Covid. Accade a Torino dove alcuni locali sono stati chiusi per sovraffollamento di clienti al chiuso e senza mascherina.

I controlli sono scattati giovedì e venerdì tra gli esercizi vicini al centro. Al loro arrivo i vigili hanno sorpreso persone senza mascherina all’interno di locali stracolmi di gente. Nonostante l’allentamento delle regole pandemiche, infatti, l’uso dei dispositivi di protezione e le misure di distanziamento restano obbligatori negli spazi chiusi.

Torino, 4 locali chiusi

Gli esercizi commerciali sottoposti al fermo sono per l’esattezza il Black di via Pescatore, l’Alter Ego e il Twenty di corso Marconi (quest’ultimo inaugurato dal rapper Boro Boro), e il Rough di via San Tommaso. Chiusa per 5 giorni anche una gastronomia in via Feletto.

I locali chiusi potrebbero ora dover rispondere anche di recidiva, nel caso in cui siano già stati in passato oggetto di sanzioni per Covid.

Controlli di polizia sono stati effettuati anche nella zona Barriera di Milano. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per irregolarità rispetto alle norme sull’immigrazione, altri due per essere sfuggiti a un ordine di espulsione. Un quinto è stato denunciato per possesso di arma da taglio.