ROMA – La figlia di un noto imprenditore torinese, scrive Repubblica, sarebbe stata vittima di un ricatto a sfondo sentimentale per cui avrebbe sborsato circa tre milioni di euro per scongiurare la minaccia che la sua relazione clandestina con un agente immobiliare venisse riferita al marito. Il padre della donna ha denunciato tutto e fatto arrestare Marco Pavese, l’agente immobiliare di 45 anni, più tre suoi presunti complici, Antonio Salomi, di 49 anni, Massimo Santoro, 45, e Christophe Xavier Teyssier, 43.

Tutti arrestati con l’accusa di estorsione in concorso, per una cifra intorno ai 700mila euro. Racconta Erica De Biasi su Repubblica che Pavese era oberato dai debiti, che secondo l’accusa avrebbe contratto appunto con i tre. Venuti a sapere della relazione con la facoltosa donna, dice l’accusa, i tre avrebbero cominciato a chiedere sempre più soldi, dapprima per estinguere il loro debito, poi per continuare a sfruttare quella insperata miniera d’oro.

“Diciamo tutto a tuo marito”, così avrebbero spaventato la donna (secondo Repubblica), sempre per tramite di Pavese, il quale però, scrive Repubblica, avrebbe esagerato le minacce ai suoi danni (falso che fosse stato torturato), avrebbe mentito all’amante (falso che avesse sporto denuncia quando le richieste di bonifici e versamenti andavano accumulandosi).