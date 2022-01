A Torino un ambulante si è rifiutato di esibire il Green Pass durante un controllo dei vigili al mercato di piazza Borromini. Ma non è finita qui. L’ambulante, infatti, dopo aver rifiutato di esibire il Green Pass e di dare anche le proprie generalità alla fin, come raccontano le cronache locali, e è stato multato e denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Cosa è successo

Gli agenti della municipale, infatti, dopo averlo richiesto, come racconta il quotidiano La Stampa “sono stati aggrediti verbalmente dal mercandin in modo piuttosto oltraggioso. E dopo essersi alterato, ha urlato come non avrebbe mai ottemperato all’esibizione del green pass o di qualsiasi documento identificativo, proseguendo nelle minacce rivolte ai civich”.

I vigili, mantenendo la calma e per non far degenerare la situazione, hanno deciso di effettuare i controlli a distanza con la centrale operativa.

La multa

Gli agenti poi, come racconta La Stampa, “sono tornati, informandolo come lo avrebbero denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. L’ambulante, un 61enne italiano, è stato anche sanzionato con 560 euro complessive per aver turbato il regolare svolgimento del mercato e per non essere provvisto del green pass”.