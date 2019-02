TORINO – Un uomo di 80 anni è morto, mercoledì sera a Torino, investito da un tram Gtt della linea 3 in corso Regina Margherita, all’altezza dell’ospedale Gradenigo. A quanto si apprende da fonti del 118, l’anziano era appena uscito dal pronto soccorso, dove era stato visitato per un’escoriazione a seguito di una caduta.

Per liberarlo dal tram che lo trascinato sulle rotaie è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al pensionato.

Secondo i primi accertamenti l’anziano stava attraversando fuori dalle strisce pedonali ad una trentina di metri dalla fermata. “Stava attraversando quasi di corsa per tornare verso il pronto soccorso” racconta un testimone che era sul bus 30 quando l’autista del tram ha visto la scena e ha inchiodato per andare a soccorrere l’uomo. Forse l’anziano era tornato indietro per recuperare qualcosa dimenticato al Pronto Soccorso.

