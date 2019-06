TORINO – Un ragazzo si è arrampicato sul monumento equestre di piazza Bodoni, nel centro di Torino, per scattarsi un selfie ma è caduto e ha battuto la testa. Il giovane di 23 anni è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Cto, dove è ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era andato in una birreria con alcuni amici. Poi una volta uscito ha deciso di arrampicarsi sul movimento per scattare delle foto, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico. La prognosi è riservata. (Fonte Ansa)