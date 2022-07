Un arresto e quattro denunce ieri sera, giovedì 30 giugno, al concerto di Vasco Rossi allo stadio olimpico di Torino. La polizia è intervenuta per contenere i tentativi di sfondamento di chi non aveva il biglietto.

Disordini al concerto di Vasco a Torino: arrestata attivista che denunciò poliziotto

La persona arrestata è una 25enne, attivista del centro sociale Askatasuna, che si trovava già all’interno dello stadio, accusata di resistenza. La ragazza, che avrebbe aggredito uno steward, è nota per una vicenda giudiziaria che l’aveva coinvolta quando nel giugno 2017 denunciò un agente di polizia, affermando di essere stata picchiata durante un fermo. Da qui nacque una campagna a cui aderì anche il fumettista Zerocalcare. Il processo di primo grado si è concluso a dicembre con una condanna per la 25enne a quattro mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre l’agente è stato assolto dall’accusa di lesioni.