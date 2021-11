Torino, attacco hacker al Comune: bloccati tutti i servizi, dagli appuntamenti all’anagrafe digitale

Attacco hacker al Comune di Torino. Il sistema informatico è andato in tilt, bloccando tutti i servizi digitali. Dagli appuntamenti online all’anagrafe digitale.

Attacco hacker al Comune di Torino: sistema informatico in tilt

Computer fuori uso questa mattina al Comune di Torino per un probabile attacco hacker. I tecnici del Csi sono al lavoro da alcune ore per un problema alla rete informatica interna che serve non solo Palazzo Civico, ma i diversi servizi civici.

Sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti, come sembra, di un attacco hacker o di un guasto e come risolvere il problema. Per il momento al personale è stato chiesto di non accendere né spegnere le apparecchiature per eseguire tutte le verifiche del caso.

Attacco hacker al Comune di Torino: ko anche l’anagrafe digitale

Il probabile attacco hacker che ha colpito questa mattina il sistema informativo del Comune di Torino danneggia anche le anagrafi. A causa del blocco della rete è stata infatti sospesa l’attività di alcuni servizi, tra cui quelli anagrafici. Lo rende noto l’amministrazione comunale. “I tecnici della Città e del Csi Piemonte – spiega il Comune – sono al lavoro per ripristinare il funzionamento corretto del sistema e, al più presto, consentire a uffici e sportelli di operare in sicurezza”.

“Nessun dato personale è stato compromesso dall’attacco ransomware alla rete informatica comunale di Torino”. Lo precisa una nota di Palazzo Civico nella quale si spiega anche che “il virus è programmato per bloccare il Pc su cui si installa e cifrarne il contenuto, chiedendo un riscatto per lo sblocco. Al momento – aggiunge la nota – il numero delle postazioni di lavoro colpite risulta essere contenuto”.

Dal municipio spiegano che “il Comune e il Csi Piemonte si sono subito attivati con azioni di contrasto mirate a circoscrivere il perimetro oggetto di attacco: in particolare sono stati staccati i domain controller per evitare accessi agli share di rete, sono state cambiate le utenze di admin, è stata chiusa la rete comunale e avviata comunicazione interna e ad altri clienti. I servizi del Comune non sono stati compromessi, ma possono verificarsi alcuni disservizi agli sportelli, dovuti a misure cautelative di contrasto alla diffusione del malware”, conclude la nota che rassicura gli utenti sul fatto che “nessun dato personale è stato compromesso e che sono disponibili i backup”. Nelle prossime ore saranno fornite informazioni più precise circa i tempi di ripristino.