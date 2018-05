Torino, attraversa le strisce ma viene travolta e trascinata per 10 metri da un tir: morta

TORINO – Una donna di 51 anni e di origine filippina è morta dopo essere stata travolta e trascinata per 10 metri da un tir, un Iveco Magirus. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 2 maggio, in via Pietro Cossa verso le 7,30.. La donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’uomo alla guida del Tir si è subito fermato a soccorrere la donna ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo è ancora sotto shock.

“Non l’ho vista” ha detto l’autista del camion. L’uomo è stato anche sottoposto all’alcoltest: il risultato è negativo.

