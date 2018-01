TORINO – Un sudanese di 30 anni, musulmano, si è seduto in mezzo alla strada per raccogliersi in preghiera, causando non pochi problemi al traffico veicolare in via Zini, a Torino. Come racconta TorinoToday sul posto è arrivata una pattuglia della guardia di finanza, che ha cercato di dissuaderlo dal suo comportamento.

L’uomo, a quel punto, si è scagliato contro gli agenti rei, a suo dire, di averlo distolto dal momento di raccoglimento: prima li ha insultati, poi ha lanciato alcune pietre contro di loro. Sono così arrivati rinforzi dalla centrale e alla fine i militari lo hanno bloccato e portato via. L’uomo aveva anche della droga addosso.

Arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima e condannato a 10 mesi di reclusione.