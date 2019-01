TORINO – Prende fuoco un autobus pieno di passeggeri. L’autista salva tutti ma resta intossicato. Tutto è successo a Torino questa mattina, mercoledì 9 gennaio, in via Cibrario, all’angolo di corso Tassoni, su un bus della linea 71. Probabilmente il bus ha preso fuoco per un problema al motore.

L’autista è riuscito a fermarsi subito e a far scendere velocemente tutti i passeggeri. Poi ha cercato di spegnere l’incendio ma, nell’operazione, ha finito per respirare il fumo e restando intossicato. Per questa ragione è stato trasportato al vicinissimo ospedale Maria Vittoria a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e del fuoco, che hanno domato il rogo. Nessun passeggero è rimasto ferito.