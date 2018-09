ROMA – A Mirafiori, l’ex cuore pulsante della Torino operaia, apre oggi una casa d’appuntamenti molto particolare, niente a che vedere con gli antichi bordelli: anche qui si affittano amore e desideri carnali, solo che le signorine in attesa (e signorini) sono sì disponibili e seducenti ma un po’ fredde, diremmo senz’anima. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono infatti reclutate nella scuderia della Lumidolls, azienda catalana specializzata in sex-dolls, bambole siliconate sorridenti e snodabili (tecnicamente sono fatte di elastomero termoplastico).

Variamente assortite per soddisfare le diverse esigenze estetiche. Solo su prenotazione online – c’è già una lunga lista d’attesa – possiamo richiedere le prestazioni di Molly, “maneggevole e leggera, perfetta per la prima volta”. O Kate, che quando la situazione si riscalda sbatte gli occhi e gli batte più forte il cuore. O Alessandro, con pene regolabile a seconda dei gusti.

In effetti c’è poco da sorridere, l’erotismo è indirizzato da tempo su una china irreversibile verso il momento in cui cioè le relazioni sessuali così come le conosciamo saranno una delle tante perversioni tollerate. Lo spazio della casa d’appuntamenti prevede tre stanze, luce calda, un letto matrimoniale, un televisore fornito di film porno, uno specchio, lavandino e doccia. Una mezz’ora costa intorno a 80 euro.

“Presso le strutture LumiDolls – si legge sul sito – offriamo servizi unici ed esperienze totalmente nuove, al fine di farvi godere della sessualità in un modo completamente diverso, in uno spazio lussuoso, assolutamente riservato e del tutto legale. LumiDolls provvede anche a suggerirvi le occasioni per fare visita alla sua casa di appuntamenti: Da soli, con il vostro o la vostra partner, con i vostri amici … Una festa di addio al celibato/nubilato? Ci adattiamo completamente alle vostre esigenze per garantirvi intensi attimi di piacere con le migliori e i migliori Sexdolls del mondo, come non avreste mai potuto immaginare”.