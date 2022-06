Un ciclista è morto mercoledì sera a Torino intorno le 20.30 in uno scontro con una volante della polizia. L’incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all’imbocco del sottopassaggio, in zona Porta Palazzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma sono stati vani. Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il ciclista travolto dalla volante della polizia

L’uomo aveva 33 anni, originario della Puglia, della provincia di Bari. In un primo momento era stato riferito che era sprovvisto di documenti che invece sono stati poi ritrovati nello zainetto che l’uomo aveva con sé. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione il ciclista stava passando sulle strisce pedonali dai Giardini Reali verso corso Regio Parco, prima del sottopassaggio di corso Regina Margherita, nel centro della città. I primi a soccorrere la vittima sono stati gli agenti della volante che hanno praticato il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, ma le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate.