La palazzina di due piani in strada bramafame crollata (foto Ansa)

Torino, crolla una palazzina in strada Bramafame 42. E’ accaduto la mattina di oggi, martedì 24 agosto: il crollo è stato probabilemente provocato da una fuga di gas. Sono in corso accertamenti sulle cause del crollo.

I Vigli del Fuoco hanno tratto in salvo tre persone. Sotto le macerie restano in due tra cui un bambino di 4 anni. Sua madre è rimasta ferita nel crollo ed è riuscita comunque a dare l’allarme.

Torino, crolla palazzina: Vigili del Fuoco cercano bambino di 4 anni

L’ultima persona estratta viva dopo il crollo è la madre del bimbo: è lei il ferito più grave. E’ stata trasportata al Cto di Torino mentre un altro ferito è stato condotto all’ospedale Martini sempre a Torino. La terza persona ha invece riportato solo lievi escoriazioni e contusioni.

Oltre al bambino, i Vigili del Fuoco stanno cercando un’altra persona che è stata già individuata. Sono in corso le operazioni di recupero. Al lavoro ci sono squadre usar (“urban search and rescue”) e unità cinofile. Intanto si stanno controllando e monitoriando tutte le possibili fughe di gas.

Video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev sul crollo della palazzina di Torino.