ROMA – Parte della facciata di un palazzo di dieci piani, in via Marsigli a Torino, è crollata nella tarda serata di mercoledì 24 luglio a causa di un cedimento strutturale. I detriti che si sono staccati dall’edificio sono finiti sullo stabile adiacente di sei piani. I vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile, hanno evacuato i residenti. Il Comune li ha alloggiati temporaneamente in alberghi della zona. Gli agenti della polizia municipale hanno interdetto la strada dal civico 115 sino all’incrocio con via Monginevro. A quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito. Le cause del crollo sono ancora da chiarire.

Fonte: Ansa.