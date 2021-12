Torino, crolla una gru su un palazzo in via Genova: morti due operai, 4 feriti

Crolla una gru su un palazzo a Torino: la tragedia si è consumata questa mattina, sabato 18 dicembre, in via Genova. Il primo bilancio parla di due vittime e diversi feriti.

La gru era in fase di montaggio e si è afflosciata su se stessa, finendo contro un palazzo all’altezza del civico 107. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due uomini, operai impegnati nei lavori di ristrutturazione, sono morti.

I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni di altri quattro feriti. Uno in gravi condizioni è stato trasportato all’ospedale Cto.

Crollo gru Torino: 3 operai schiacciati

“Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – racconta un residente della zona – E’ stato terribile”.

Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite tre persone, operai impegnati nel montaggio della gru: una è morta sul colpo.

Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza. La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.