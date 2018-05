TORINO – Morire per una toilette al gatto. Daniela Tornincasa aveva 38 anni ed è deceduta così,

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] dopo uno choc anafilattico che l’ha colpita mentre stava pettinando il suo micio

Daniela, postina di 38 anni, madre di cinque figli, nel pomeriggio di sabato 12 maggio, intorno alle 18, stava sistemando il suo gatto nel suo appartamento di La Loggia, alle porte di Torino, quando si è sentita male per un forte attacco allergico.

Il compagno, che era in casa e sapeva dell’allergia della donna, l’ha subito soccorsa e le ha fatto un’iniezione, ma non è bastato. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia del medico legale per capire cosa abbia scatenato la violenta reazione allergica. Tornincasa era molto conosciuta a La Loggia, ricorda La Stampa.