Torino di Sangro, auto contro bisarca: muore operaio 39enne

ROMA – Un uomo di 39 anni di Vasto, provincia di Chieti, è morto in un incidente stradale avvenuto dopo le 13 di giovedì 18 luglio a Torino di Sangro, in località Le Morge. L’uomo, un operaio della Sevel, alla guida di una Fiat Punto si stava recando al lavoro quando al km 497 sulla Statale 16 Adriatica ha urtato una bisarca che aveva poco prima caricato furgoni della Sevel dallo stabilimento di Piazzano di Atessa (Chieti). Ancora non si conosce l’identità dell’operaio.

Inutili i soccorsi. L’impatto è stato molto violento. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che, però, è poi rientrata a Pescara. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Torino di Sangro, sul posto anche il personale dell’Anas. Il traffico è stato temporaneamente interrotto.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO