TORINO – L’hanno trovata senza vita in strada, accanto a una panchina del centro.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Mistero a Torino a seguito del ritrovamento di un cadavere di donna a largo Cibrario, sotto la lapide in ricordo delle vittime di piazza Statuto. La donna, sulla cinquantina, aveva un laccio intorno al collo.

Sul caso indaga la polizia, che al momento non esclude nessuna ipotesi anche se la più probabile potrebbe essere quella del suicidio.

La vittima, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe provenire dall’Est, probabilmente era senza fissa dimora. Con sé non aveva documenti, ragion per cui ora sarà neccesario un esame delle impronte digitali per riuscire ad identificarla.