Ai giardini Madre Teresa di Calcutta di Torino è scoppiata l’ennesima rissa documentata da diversi video pubblicati su Facebook. A denunciare l’accaduto è stata anche la consigliera di Fratelli d’Italis della settima circoscrizione Patrizia Alessi. L’esponente del partito della Meloni ha usato queste parole per commentare l’accaduto: “Voi buonisti di sinistra che amministrate città e circoscrizione 7 da decenni non vi vergognate neppure un po’ ad avere pezzi di territorio fuori controllo? Queste risse avvengono praticamente ogni giorno, cosa devono ancora subire i residenti? Chi sono queste persone? Dove vivono? Che lavoro fanno?”.

Giardini Madre Teresa di Calcutta a Torino, ennesima rissa nel parco del quartiere Aurora

Luca Deri è il presidente della Circoscrizione 7. A Torino Today spiega che “La situazione del giardino Madre Teresa di Calcutta rispecchia la realtà in chiaroscuro di Aurora. Tante situazioni positive con il contributo di associazioni di cittadini e comitati che si scontrano con alcune situazioni negative che vengono puntualmente strumentalizzate a fini elettorali dal centrodestra”.

“Abbiamo fatto controlli straordinari sul territorio”, spiega il presidente della Circoscrizione 7

“Ieri sera, cosi come quasi tutte le sere, in Aurora ci sono stati i controlli straordinari del territorio”, ha concluso Deri, “a dimostrazione che le Istituzioni sono presenti per sconfiggere questa situazione”. Quando però la Polizia è intervenuta sul posto, delle persone coinvolte non c’era più traccia.