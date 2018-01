TORINO – Quattro persone sono rimaste ferite a Torino per l’effetto dell’esplosione di una bomba carta subito dopo la mezzanotte. E’ successo in via delle Querce, nel quartiere periferico della Falchera. L’ordigno ha danneggiato quattro automobili parcheggiate e ha mandato in frantumi le finestre di trenta abitazioni: sono state le schegge di vetro a provocare i ferimenti.

I feriti sono S.Y., 17 anni marocchino, che ha riportato lesioni alla mano sinistra guaribili in dodici giorni; L.D., italiano, 61 anni, con un abrasioni e ustioni alla gamba destra guaribili in dodici giorni; T.S., 83 anni, con ferite e graffi al volto guaribili in sette giorni; A.F., 45 anni, donna di origini marocchine, con ferite lacero contuse allo zigomo destro guaribili in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Dodici bombe carta di fattura artigianale sono state trovate nella notte dai carabinieri e dai vigili del fuoco a Torino in via delle Querce, nel quartiere periferico della Falchera, durante il sopralluogo seguito all’esplosione che ha ferito quattro persone. E’ intervenuto il personale del reparto artificieri del Comando provinciale dell’Arma. Sul posto sono state recuperate anche una cartuccia calibro 12 e una cartuccia calibro 9×21. Il materiale, che è stato messo sotto sequestro, conteneva un totale di 546 grammi di polvere pirica.