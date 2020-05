Torino, la Fase 2 parte… con due incidenti: tre feriti di cui uno grave

ROMA – A Torino la Fase 2 si apre con due incidenti in zona Sito-Interporto.

Incidenti che, come racconta La Stampa, hanno provocato code, rallentamenti e tre feriti, uno dei quali molto grave.

Il primo incidente è avvenuto all’incrocio tra l’ingresso della tangenziale e la strada che porta verso Grugliasco, sul comune di Rivalta.

La dinamica.

Racconta Massimiliano Rambaldi della Stampa:

Una moto guidata da un 50enne di Torrazza, che stava andando al lavoro, si è scontrato con una 500, finita fuori strada. L’urto è stato violentissimo. Il motociclista è stato ricoverato al CTO d’urgenza: i medici sono stati costretti ad intubarlo, le sue condizioni sono gravi. L’esatta dinamica dell’incidente e al vaglio della polizia locale di Rivalta. Leggermente ferito anche l’occupante dell’altra vettura coinvolta.

Il secondo incidente è avvenuto in direzione sud, poco prima dello svincolo dell’interporto.

Il conducente di una Suzuki Alto, racconta sempre Rambaldi della Stampa, ha fatto tutto da solo perdendo il controllo della vettura e ribaltandosi. Le sue condizioni non preoccupano. Il traffico si è inevitabilmente congestionato per chi arrivava da nord. Lunghe code anche per il fatto che è rimasta aperta soltanto una corsia. Sul resto della tangenziale la circolazione non presenta criticità particolari. (Fonte: La Stampa).