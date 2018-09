TORINO – Si è ritrovato in ospedale perché un gatto, scivolato dall’ottavo piano di un palazzo, gli ha provocato un trauma cranico. Il felino è morto e adesso un giudice di pace dovrà decidere se la caduta dell’animale è riconducibile a un’omissione della padrona che non ha saputo custodirlo.

L’episodio risale allo scorso 27 luglio, a Torino. Il ferito, un 56enne di Chieri, stava passeggiando in via Tripoli, quando un gatto di circa sei chili gli è precipitato addosso causandogli un grosso spavento e un trauma cervicale guaribile in trenta giorni.

L’uomo, che si è rivolto ad un avvocato, ha deciso di fare causa alla padrona, accusata di lesioni personali colpose. Il giorno dell’incidente, la donna era stata multata dalla polizia municipale per omesso controllo del felino.