TORINO – Hanno rapito il figlio di 7 anni, che era stato affidato dal Tribunale dei Minori ad una comunità. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Ma sono stati trovati e arrestati.

In manette è finita una coppia piemontese, lui 53 anni, lei 49. I due non fanno parte di una sorta di movimento che non riconosce l’autorità dello Stato e le sue leggi.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il tribunale li aveva giudicati incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale e, per questo motivo, aveva affidato il bambino, uno dei loro figli, ad una comunità.