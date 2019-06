ROMA – I genitori regalano all’insegnante un peluche a forma di cacca. La vicenda è stata denunciata sul sito istituzionale e sulla pagina facebook dell’Istituto Comprensivo Maria Luisa Spazianti di Corso Racconigi a Torino. Come riporta Today, durante uno degli incontri con le famiglie, si legge nel post firmato dal dirigente scolastico e dal collegio dei docenti, “tre genitori hanno ritenuto di manifestare il loro scontento nei confronti di un docente regalando un peluche a forma di escremento, dichiarando che tale era il valore personale e professionale di quell’indivuduo, ingiuriandolo ed offendendolo, peraltro di fronte ai loro figli e ad altri ragazzi”.

La reazione dei docenti: “Non basta in questo caso rammentare che l’oltraggio ad un pubblico ufficiale è un reato. In giorni di bilancio e riprogettazione, da educatori che siamo, vogliamo ribadire a gran voce che questi gesti superano un limite per noi invalicabile: quello del rispetto”. “Questa – proseguono i docenti – è la traccia educativa sulla quale vogliamo continuare a muoverci, a condividere, a costruire. Mettendoci in discussione ogni volta che sarà necessario, ma sempre rispettando le persone che abbiamo di fronte. Per questa ragione esprimiamo totale contrarietà rispetto all’accaduto ed al modello di società che un tale atteggiamento sottende.Non accadano mai più eventi simili fra queste mura”. (Fonte Today).