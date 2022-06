Torino, giovane in strada col machete, il prefetto. Il giovane armato di machete che lo scorso sabato pomeriggio era in strada a Torino “è un soggetto noto, ha un profilo psichiatrico. Alcuni giorni fa lanciava tegole dal tetto di una casa all’indirizzo del personale di polizia.

E’ una persona disturbata che si è trovata in un quartiere di Torino come avrebbe potuto trovarsi in un centro di montagna e quindi va osservato l’episodio per quello che è”.

Così il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, a margine di un appuntamento del festival internazionale dell’Economia.

“Ritengo – ha aggiunto – che la risposta migliore offerta dalle forze di sicurezza è l’arresto. In Barriera di Milano (il quartiere periferico più ‘caldo’ insieme a Borgo Aurora, ndr) tutti i giorni, tutte le sere, c’è almeno un’operazione di controllo delle forze dell’ordine, le intensificheremo ulteriormente”.

Oggi alle 13 – ha annunciato Ruberto – ci sarà una riunione tecnica di coordinamento tra le forze di polizia, presieduta dal prefetto. “Si tratterà – spiega – di pianificare ulteriori servizi oltre ai tanti che vengono già svolti in quell’area della città”.

Il sindaco Lo Russo: “Immagini intollerabili”

Per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presente allo stesso convegno, “sicuramente le immagini che vediamo sono intollerabili per una città come Torino. Si tratta di un episodio già risolto brillantemente dalla polizia con l’arresto della persona, evidentemente squilibrata”.