Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un appartamento in Via Leini, a Torino. Il cadavere era in uno stato avanzatissimo di decomposizione. In pratica un corpo mummificato. A una prima valutazione la morte dovrebbe essere avvenuta non prima di sei mesi fa.

Nel dare la notizia, il quotidiano La Stampa deve ricorrere all’espressione “dramma della solitudine” per spiegare l’accaduto. E in effetti l’uomo conduceva una esistenza davvero solitaria, dopo che l’anziana madre era morta qualche tempo fa. Nessuno aveva sentito l’esigenza di contattarlo, nessuno nel palazzo sembra conoscesse la sua vicenda umana.

Il medico legale non ha riscontrato anomalie, propendendo al momento per la definizione di un decesso per cause naturali. Ma ipotesi diverse non possono essere escluse in maniera assoluta: indaga la Polizia.