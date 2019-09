Blitz dice

Giapponesi a Roma, settembre 2019. Non dimenticheranno mai il conto: 349 euro per due piatti spaghetti al cartoccio e acqua minerale. Più la predatoria “mancia obbligatoria” di 80 euro. Il nome del ristorante non lo diciamo, il ristoratore ha detto: “Spaghetti 16 euro l’uno, hanno pagato il pesce scelto al banco”. Trecento euro di pesce? Chiamiamolo Pinocchio il ristorante.