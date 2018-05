TORINO – Un motociclista si è scontrato con un furgone la mattina del 9 maggio a Torino[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto nell’impatto.

L’incidente si è verificato in corso Novara, all’angolo con via Palermo. La moto su cui la vittima viaggiava è finita contro un furgone Iveco. Subito sono intervenuti i soccorsi, ma il motociclista era morto sul colpo e all’arrivo dell’ambulanza i sanitari hanno constato il decesso.

La polizia locale indaga sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica e nella zona si registrano rallentamenti del traffico