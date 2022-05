Torino, incidente sulla strada Comunale del Villaretto: scontro scooter-auto, un morto

Incidente mortale questa mattina, martedì 24 maggio, a Torino, all’incrocio fra strada Comunale del Villaretto e strada del Molino del Villaretto. Un uomo di 43 anni è morto a seguito di uno scontro fra il suo scooter, un Suzuki, e un’auto, una Renault Kangoo.

Incidente al Villaretto: scontro scooter-auto. Un uomo è morto

Le cause sono in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Torino. Sul posto è anche intervenuto il personale sanitario 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, l’equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: gravissime le lesioni riportate a seguito dell’impatto prima con l’auto e con la caduta a terra.