Torino, 2 studenti stranieri denunciano: “Aggrediti dalla Polizia in strada. Ci hanno scambiato per rapinatori”

La denuncia di due studenti stranieri: “La Polizia ci ha aggredito dopo essere stati scambiati per due rapinatori”. Accade a Torino nella giornata di sabato 5 giugno.

La denuncia dei due studenti: “Aggrediti dalla Polizia”

La Procura ipotizza ora i reati di lesioni personali, minacce e abuso d’ufficio. La querela verrà presentata nei prossimi giorni dall’avvocato Federico Burzio del foro di Torino. I due studenti sono un venezuelano di 31 anni e una 22enne di origini cinesi: i due accusano alcuni poliziotti in borghese di averli aggrediti.

“La ragazza è da due giorni che piange”

“La ragazza è da due giorni che piange, ancora sotto choc per quanto accaduto”, sostiene il legale confermando all’Ansa la notizia anticipata da alcuni quotidiani sulle pagine locali. La Polizia smentisce la ricostruzione dell’episodio e sostiene che la coppia, denunciata per resistenza, abbia tentato di sottrarsi a un controllo.

“Sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente”, sostiene invece il legale, affermando che la scena è stata anche ripresa da alcuni passanti. Una denuncia, intanto, è già partita dall’ospedale Mauriziano, dove i due studenti, dopo due ore di fermo, si sono presentati per farsi medicare alcune escoriazioni. La prognosi è stata di 10 giorni per il 31enne e di 6 giorni per la 22enne.

La Repubblica ha diffuso un video che mostra la giovane che viene portata via mentre urla terrorizzata.