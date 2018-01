TORINO – Un romeno di 46 anni è morto, questa mattina a Torino, dandosi fuoco nella sua auto parcheggiata in via Flecchia, all’altezza del civico 8, nella circoscrizione 8 (Lingotto- Nizza Millefonti). All’interno del veicolo è stata trovata una tanica di benzina. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo avesse litigato con la moglie e che fosse stato allontanato da casa. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

Carlotta Rocci aggiunge su Repubblica Torino:

Non è ancora chiaro quali ragioni lo abbiano spinto al gesto estremo. Secondo alcuni testimoni che hanno parlato con la polizia l’uomo stava parlando al cellulare con qualcuno poco prima di appiccare il fuoco all’abitacolo e le indagini successive avrebbero accertato che il suicida stava discutendo con la moglie che lo aveva allontanato da casa. Ha usato del liquido infiammabile che in breve ha fatto propagare le fiamme rendendo inutili i soccorsi. I vigili del fuoco accorsi in via Flecchia sono riusciti a domare l’incendio, ma l’uomo all’interno dell’abitacolo era già morto.