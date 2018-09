TORINO – Un macellaio di 48 anni è stato fermato giovedì 27 settembre dagli agenti del Ros a Torino, dopo che una giovane, figlia di un poliziotto, lo ha denunciato per molestie.

L’uomo è un italiano incensurato che lavora dietro al bancone di una macelleria in zona Madonna di campagna. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il macellaio ha agito tra le ore 7 e le 11, tra Porta Susa e Piazza Vittorio, quando nei bus viaggiano le studentesse universitarie dirette a Palazzo Nuovo. Ha preso lo stesso mezzo per ben quattro volte, e il suo comportamento non è passato inosservato agli agenti in borghese che setacciavano la zona. Fin quando, partito nel 56 da Porta Susa, non ha notato una ragazza di 26 anni, alla quale si è avvicinato e ha toccato più volte le parti intime, mimando un atto sessuale e compiendo azioni tali da costargli l’accusa di violenza sessuale.

Fermato dagli uomini del Ros è stato poi denunciato dalla ragazza. Il macellaio si è tuttavia difeso. “Questa mattina, non avendo impegni lavorativi, ho deciso di fare un giro sui mezzi pubblici, e durante questi giri mi è capitato di toccare il sedere ad alcune donne”, ha dichiarato, sottolineando di essersi reso “conto che è una cosa che non avrei dovuto fare. Mi ripropongo di non far succedere più una cosa del genere né tanto meno simile perché è sbagliata”.

L’iter giudiziario è stato avviato e il molestatore è stato trasferito in carcere su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.