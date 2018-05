Torino, marocchino picchia la moglie perché voleva uscire dopo il tramonto

TORINO – Il marito ha cercato di strangolarla [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] perché voleva uscire dopo il tramonto.

E’ successo nel quartiere San Donato. Il marito della donna, marocchino, è stato arrestato, la moglie, 27 anni, portata all’ospedale con ferite al collo e al volto. “Tu a quest’ora non esci”, le aveva detto il marito prima di colpirla. Ogni giorno la donna viveva segregata in casa. “Quando non vuole che esca mi chiude a chiave”, ha raccontato la donna.

Le urla che provenivano dall’appartamento sono state sentite dai condomini del palazzo e in tanti hanno avvertito la polizia. Gli agenti delle volanti si sono presentati a casa della coppia e hanno trovato la donna in stato di shock.

Gli investigatori hanno ricostruito il modo in cui la donna era costretta a vivere la giovane donna, segregata in casa: “Posso uscire solo per fare la spesa e solo se lui mi accompagna, altrimenti mi chiude a chiave qui dentro”.