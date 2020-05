Torino, maxi rissa per una bicicletta. In strada 100 persone (foto Ansa)

ROMA – Domenica di follia a Torino.

Una maxi rissa, infatti, è avvenuta nel pomeriggio in corso Giulio Cesare, angolo corso Novara, nella periferia nord della città.

Nella rissa coinvolti direttamente, raccontano le cronache locali, almeno una cinquantina di persone, perlopiù cittadini di origini africane.

Questi i coinvolti direttamente. Ma in strada c’era molta più gente.

La lite, nata a quanto sembra per una bicicletta contesa, ha infatti fatto radunare in strada un centinaio di persone.

Sul posto sono intervenute una decina di volanti della polizia.

Nello stesso corso due domeniche fa, dopo l’arresto di uno scippatore, era scoppiata una protesta nella quale era intervenuto anche un gruppo di anarchici che occupano uno stabile invitando i residenti alla ribellione contro le forze dell’ordine e le norme anti-contagio Coronavirus.

“Siamo ancora in Fase 1 ma oggi (domenica, ndr) si è scatenata una rissa in corso Giulio Cesare all’altezza di via Bra. Sono intervenute una decina di volanti della Polizia.

Ma è inqualificabile che in Aurora possano succedere queste situazioni. Ed è la terza volta che succede negli ultimi 15 giorni.

Chiediamo dei presidi fissi delle Forze dell’Ordine nei punti nevralgici del Quartiere”.

Queste le parole di Luca Deri, presidente della circoscrizione 7 di Torino. (Fonte: La Stampa, Ansa).