Maxi rissa a Torino in pieno giorno a colpi di katana, una sciabola tradizionale giapponese, pistole elettriche e bastoni. Accade nel pomeriggio di sabato nel quartiere Aurora. E sul campo di battaglia vengono rovesciati cassonetti, lanciate bottiglie e usato dello spray al peperoncino.

Torino, rissa con katana in pieno giorno

La rissa scoppiata in pieno giorno a Torino vicino al Ponte Mosca, ha provocato il terrore tra i passanti. Due bande si sono scontrate in questa zona non troppo lontana dal centro del capoluogo piemontese. In un video finito in Rete si vede uno dei protagonisti della maxi rissa brandire una spada giapponese.

Gli abitanti della zona hanno raccontato di una ventina di persone che si sono affrontate tra la gente con in pugno diverse armi come bastoni, pistole elettriche e anche una katana. I tafferugli si sarebbero verificati intorno alle 18: la Polizia è arrivata un’ora dopo e non ha trovato nessuno. Le bande si erano infatti dileguate.

“Qui siamo ostaggio di spacciatori”

Una donna che ha avvertito le forze dell’ordine ha raccontato che la “situazione qui sta degenerando. Siamo a 500 metri dal centro di Torino e nessuno interviene. Credo siano liti tra bande rivali e sono quotidiane. È assurdo che stiamo vivendo questa situazione e che non se ne parli. Qui siamo ostaggio di spacciatori. C’era uno con una katana, un altro con il taser. Come si può continuare?”

La donna ha spiegato che le liti erano cominciate già da giovedì fino a degenerare: “La situazione qui si sta facendo calda, ci sono liti tra due o tre persone ogni pomeriggio”.

