Torino, vede la Municipale e inizia a bucare le gomme dell’auto

ROMA – Vede una macchina della polizia municipale e, in un momento di follia, inizia a bucare le ruote dell’auto. Siamo in via Spano, zona Santa Rita, a Torino.

La polizia municipale era intervenuta sul posto dopo una segnalazione, poi rivelatasi falsa, di un cane abbandonato al caldo in una soffitta,

L’uomo, tra l’altro amico del proprietario del cane, per motivi ignoti ha iniziato a bucare le ruote della volante. Colto sul fatto dagli agenti, è stato poi denunciato.

Fonte: Today.