Torino, muore precipitando nella tromba dell’ascensore che stava riparando

TORINO – Un uomo di 48 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato nella tromba dell'ascensore che stava riparando in corso Agnelli, a Torino.

Si tratta di un 48enne di Nichelino che era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e di sostituzione della cabina dell’ascensore. Sul posto la polizia e i tecnici Spresal, impegnati a fare chiarezza sulle cause dell’incidente. Non si esclude che l’uomo abbia avuto un malore, e che a causa di ciò sia caduto riportando lesioni che si sono rivelate letali.