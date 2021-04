Torino, omicidio Vincenzo Rossi: arrestato un uomo che viveva per strada e che la vittima aiutava

Torino, c’è una svolta nell’omicidio di Vincenzo Rossi. L’anziano di 91 anni è stato trovato morto con un coltello conficcato nella nuca. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di origini catanesi, di 50 anni. L’uomo è stato fermato nella notte alla stazione di Porta Nuova. Il movente dell’omicidio è da ricondurre ad una violenta lite tra i due per futili motivi, ancora meglio da chiarire. L’uomo ha comunque confessato.

Vincenzo Rossi ucciso da una persona che aiutava per strada

Secondo una prima ricostruzione, il pregiudicato fermato dai carabinieri sarebbe una di quelle persone in difficoltà che Vincenzo Rossi aiutava per strada. Anche accogliendoli in casa per dare loro da mangiare. I due si sarebbero conosciuti proprio vicino alla stazione di Porta Nuova.

Torino: Vincenzo Rossi ucciso a casa sua con il coltello conficcato nella nuca

Ucciso nella sua abitazione, a Torino, colpito a coltellate. E’ morto così Vincenzo Rossi, 91 anni. Nato in provincia di Mantova, viveva dagli anni Sessanta al quinto piano di un condominio di via Tripoli, al civico 4. Dove i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei vicini di casa.

“Venite, sentiamo delle urla”, la richiesta di intervento pervenuta al 112, che ha fatto scattare l’allarme. La porta era chiusa, l’appartamento in ordine, ma quando i militari sono arrivati in cucina hanno trovato l’anziano ormai morto, un coltello da cucina conficcato nella nuca.

Gli investigatori hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona. Le immagini riprenderebbero un uomo, il volto coperto dalla mascherina, allontanarsi in fretta dalla zona. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe entrato nella vicina tabaccheria per chiedere di cambiare una banconota sporca di sangue.

Vincenzo Rossi aiutava i bisognosi

“Era una persona seria e buona, sappiamo che aiutava i bisognosi”, dicono i vicini di casa di Vincenzo Rossi. Che non era sposato e viveva da solo. “Andava a comprare al supermercato qui vicino, quando lo incrociavo salutava sempre – dice una signora del palazzo – L’ultima volta con mio marito l’abbiamo visto prima di Pasqua”. Al momento, però, della sua vita privata si sa poco. “Era molto riservato, qualche volta l’ho visto con una nipote, in altre mi sembra ci fosse un ragazzo ad aiutarlo con la spesa – sostiene la vicina – ma non so davvero nulla”.