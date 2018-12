TORINO – Si schianta contro un palo con la macchina. L’amica muore. Lei, che guidava sotto l’effetto della cocaina, è stata arrestata.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 3 di notte. Una giovane di 24 anni, Alice Tesio, ha perso la vita a Val Della Torre quando l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro il muro di una scuola in via Givoletto, in frazione Brione.

La vittima ha 24 anni e viveva a Druento, come la conducente dell’auto, anche lei di 24 anni. La ragazza è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Alpignano con l’accusa di omicidio stradale è risultata positiva al test della cocaina.

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la passeggera per oltre mezz’ora ma poi hanno dovuto arrendersi: la ragazza è morta per i gravi traumi riportati nello schianto.

La conducente, invece, è rimasta quasi illesa ed è stata trasportata all’ospedale di Rivoli, accompagnata anche dai carabinieri. Dopo gli esami che hanno evidenziato l’uso di cocaina, la ragazza è stata messa ai domiciliari nella sua abitazione, a Druento.