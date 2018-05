ROMA – Scene di ordinaria follia fiscale a Torino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Alla gelateria Ciacci in corso Belgio, verso le tre del pomeriggio, due signori, clienti abituali, ordinano due coppette di gelato: 2 euro a testa, scontrino già preparato, Cristian Ciacci, il titolare, chiede chi voglia la panna. Uno solo dei clienti, grazie sì, volentieri: detto fatto, un po’ di panna al signore. Non appena seduti, con le coppette in mano, i due vengono avvicinati da altri signori: non sono lì per diporto, sono agenti della Guardia di Finanza.

Prego scontrino: nessun problema, anzi no, per una coppetta il problema c’è. Qui c’è scritto due euro, dove sono finiti i 50 centesimi di maggiorazione panna? Tutto a posto, segnala Cristian, “la panna l’ho offerta io, lo scontrino l’avevo già fatto”. Niente da fare, i finanzieri inflessibili non si lasciano persuadere, la legge è legge.